Calciomercato, dalla Francia: «Juventus sul baby Taoui. Classe 2001!»

TORINO - Più piccolo di Kean? Sì, perché sulla carta d’identità di Adil Taoui compare l’anno 2001. È un centrocampista offensivo, non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista con il Tolosa ma – secondo Footmercato - sarebbe sempre monitorato dalla Juventus, dal Bayern Monaco e dalle due squadre di Manchester. Il club francese, però, crede fermamente nelle qualità del ragazzino e non ha intenzione di lasciarselo scappare. L’agente è dello stesso avviso: «Non vogliamo bruciarlo, deve proseguire in Francia e firmare qui il suo primo contratto prima di fare il salto in un grande club estero così come ha fatto in passato Benzema».

