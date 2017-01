Calciomercato Marsiglia, ecco Evra: «Ho detto sì in sole 24 ore»

TORINO - «Nella vita ci sono sempre delle sorprese, il ritorno in Francia non era programmato. Ho impiegato soltanto 24 ore per accettare». Patrice Evra, nuovo acquisto dell’Olympique Marsiglia, si è presentato così ai tifosi. Nel corso della conferenza stampa, ha subito elogiato la squadra allenata da Rudi Garcia: «Amo i club storici e l’OM è uno di questi, ha vinto una Champions League. Non vedo l’ora di giocare, c’è una grande atmosfera. E io sono come un bambino, non sono vecchio. Deschamps mi ha detto che è la scelta giusta e i dirigenti sono seri. Il pubblico è impressionante, con questi tifosi sei obbligato a dare il massimo, l’ho visto all’Europeo. Avessimo giocato qui la finale non l’avremmo persa. Voglio assaporare la follia del Velodrome». Zio Pat? «È stato Pogba a darmi questo soprannome. Voglio parlare ai giovani e aiutarli» ha detto l’ormai ex terzino della Juventus che indosserà la maglia numero 21.

