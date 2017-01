Juventus, assalto finale a Luiz Gustavo. Bentancur solo a giugno

Marotta cerca di portare a Torino il brasiliano, ma il club tedesco al momento dice no al prestito: vuole almento l'obbligo di riscatto. Kolasinac per la sinistra, però Asamoah sta piacendo come terzino twitta

TORINO - Tolisso per adesso non si muove, il Lione non molla. Così, resta Luiz Gustavo l’obiettivo per la Juventus già a gennaio. Su Rodrigo Bentancur resta l’idea di anticipare l’arrivo; dal Boca però ribadiscono che il ragazzo resterà in Argentina anche dopo il Sub 20 e verrà a Torino solo per le visite. I bianconeri lo avranno per la prossima stagione, salvo contromosse. Da qui l’assalto finale a Luiz Gustavo. Il centrocampista del Brasile e del Wolfsburg ha 29 anni e sarebbe una sicurezza. la proposta dei dirigenti juventini è stata di 2 milioni per il prestito del giocatore e 15 di diritto di riscatto. Con questa formula, però, i tedeschi non si smuovono: chiedono l’obbligo di riscatto oppure la cessione definitiva.



QUALCOSA DI SINISTRA - Sono quindi ultimi giorni febbrili per Beppe Marotta e Fabio Paratici che devono anche capire se e come sostituire Patrice Evra finito al Marsiglia. Resta Kolasinac il primo della lista, ma anche qui con lo Schalke che non ha intenzione di liberare il bosniaco subito (va a scadenza a giugno). Leonardo Spinazzola, invece, dovrebbe restare all’Atalanta, anche se un pensiero sul ragazzo - prodotto del vivaio della Juve - è stato fatto e si continua a fare. Per di più piace la sua duttilità: può giocare su entrambe le fasce. Tutto al netto che Kwadwo Asamoah sta piacendo, e non poco, come vice Alex Sandro.