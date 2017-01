Juve-Luiz Gustavo: piccolo spiraglio. Paredes dipende dalla Roma

TORINO - Leo Paredes non è una novità per Beppe Marotta che lo ha messo sulla lista già nella passata stagione. Se la Roma accetta il prestito i bianconeri ci sono. Sono buoni i rapporti tra i vertici e anche tra gli uomini mercato e l’agente. Ma i giallorossi preferiscono la pista estera (il Liverpool si dice sia pronto all’offerta da 30 milioni) per non rinforzare una diretta concorrente. Per Luiz Gustavo, invece, Marotta e Paratici si sono sentiti respingere l’offerta del prestito oneroso da 2 milioni e riscatto fissato a 13. Le cifre non coincidono, ma se si avvicinano….

«MOURINHO VUOLE DYBALA»