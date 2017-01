Sassuolo-Juve: Berardi e Pellegrini osservati speciali

TORINO - Oggi, allo stadio Mapei, ore 15, non ci sarà solo Berardi da tenere sotto stretta osservazione. Alla Juventus, infatti, piace molto il giovanissimo centrocampista Lorenzo Pellegrini, 20 anni, nazionale Under 21. Un ragazzo in carriera. La Roma, sulla base di 10 milioni, ha la facoltà di ricompera con il club emiliano Se non dovesse farlo (la cifra è importante) di sicuro il club campione d’Italia comincerà una trattativa vera e propria co il Sassuolo. Oggi il giocatore sarà protagonista della sfida, a meno di clamorosi ripensamenti scenderà in campo dal primo minuto per mettere in difficoltà la Juve. Insomma, sarà una sfida con tanti spunti d’interesse. Anche se per la Juve i tre punti sono d’obbligo visto che non può più permettersi dei passi falsi.

PICCOLO SPIRAGLIO PER LUIZ GUSTAVO