Calciomercato al rush finale: Juventus-Paredes, la Roma aspetta

TORINO - Dopo il colpo Pjanic della scorsa estate la Juventus vuole strappare un altro talento alla Roma e nelle ultime ore di mercato Leandro Paredes può arrivare alla corte di Massimiliano Allegri. Al di là delle dichiarazioni del 22enne centrocampista argentino ex Boca Juniors («Voglio restare») e le smentite di Baldissoni che ha spiegato come «non è arrivata alcuna offerta ufficiale». Una verità 'diplomatica' quella del direttor egenerale dei capitolini, perché a Trigoria si aspetta proprio che la Juventus metta nero su bianco la sua proposta. L'intesa tra i due club è già stata raggiunta sulla base di circa 20 milioni anche se il rischio per i bianconeri è quello di un inserimento 'last minute' dei ricchi club inglesi, con il Liverpool in prima fila. In casa romanista intanto si cerca già il possibile sostituto e - in attesa di tuffarsi su Kessie dell'Atalanta per giugno - il profilo individuato è quello del 20enne ghanese Godfred Donsah del Bologna.

