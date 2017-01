Juve, occasione calciomercato: «Piace Pastore»

TORINO - Il calciomercato della Juventus vivrà 48 ore di passione. Gli ultimi due giorni di trattative offriranno sicuramente spunti, e soprattutto occasioni, che Marotta proverà a non farsi sfuggire. Difficile trovare giocatori che possano fare la differenza da qui a giugno, ma la squadra mercato bianconera sta battendo diverse piste. Una di queste porta in Francia, dove la stampa specializzata mette i campioni d'Italia in prima fila per Javier Pastore. Dopo le indiscrezioni, escono fuori alcuni dettagli. «La Juventus ha attivato da tempo i contatti con lo staff del giocatore, ci sono possibilità per rivederlo in Italia dal prossimo giugno». Pastore, lanciato nel grande calcio dal Palermo grazie all'intuizione di Zamparini, non sta trovando più spazio nel Paris Saint-Germain. L'arrivo di Draxler (oltre alla presenza di Lo Celso e Guedes) ha chiuso la fantasia del "Flaco". France Football, il primo a scrivere dell'interessamento Juve, assicura: «Pastore ha rifiutato la Cina, vuole restare in Europa e l'Italia è una meta gradita».