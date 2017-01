Calciomercato dalla porta girevole al Torino: il West Ham può portarsi via Hart

TORINO - Porta girevole al Torino, dove l'imminente arrivo di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe spingere verso l'uscita l'idolo dei tifosi granata Joe Hart. Il numero uno inglese è arrivato in prestito dal Manchester City e difficilmente il club di Cairo riuscirà a trattenerlo a giugno. Con una posizione di classifica tranquilla e la zona Europa che inizia ad allontanarsi, il Toro in queste ultime ore di calciomercato potrebbe infatti decidere di dare subito spazio al 19enne serbo (campione del mondo Under 20 nel 2015 insieme al fratello laziale Sergej) e lasciare Hart libero di tornare in Premier League dove secondo 'Sky Sport' c'è il West Ham pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

