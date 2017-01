Marotta: «Allegri resta. Dybala, presto l'annuncio del rinnovo»

TORINO - Beppe Marotta ha parlato di mercato a margine del Gran Galà del Calcio: «Allegri? Ha un contratto che scade tra un anno e mezzo - Al di là di questo, lui è contento di noi e noi siamo contenti di lui, quindi credo si possa continuare insieme. Anche Benatia credo possa rimanere con noi. Il mercato di gennaio è chiuso».

ORSOLINI - «Orsolini? Crediamo molto nel made in Italy - dice il dg della Juve a Sky Sport - Il panorama calcistico giovanile è fertile. Siamo riusciti in questi anni a prendere diversi giovani. Orsolini è una giovane promessa che speriamo diventi realtà».

DYBALA - «Ci stiamo confrontando con il suo entourage. Non ci saranno problemi nel'annunciare tra qualche settimana il rinnovo, stiamo definendo alcuni dettagli».

LUIZ GUSTAVO E PAREDES - «Abbiamo fatto quello che dovevamo in estate, siamo contenti della rosa a disposizione. Il ruolino di marcia che stiamo avendo risponde a ciò che volevamo: siamo primi in campionato, agli ottavi di Champions e in Coppa Italia abbiamo passato il turno. In questi anni siamo riusciti a realizzare tanti punti, 105 in più della Roma, c'è un campionato di differenza. E' qualcosa di straordinario. Paredes e Luiz Gustavo? Nessun tentativo, a centrocampo ci riteniamo a posto. Negli ultimi mesi ci sono stati accostati 200 giocatori. A calcio si gioca in undici, credo che la rosa a disposizione sia molto importante. In più non è facile trovare giocatori da Juventus e per questo ci teniamo stretti i nostri. Se potremo migliorare lo faremo, ma in questo momento abbiamo a disposizione una rosa fatta di calciatori all'altezza della maglia che indossano

«LA JUVE NON MOLLA LA PISTA PASTORE»

TERZINI - «Nell'ultimo periodo, con la gestione di Andrea Agnelli abbiamo creato un modello di riferimento che ha portato a tanti successi. Guardando al campionato italiano in 5 anni e mezzo abbiamo messo insieme 502 punti e la squadra che c'è dietro è il Napoli a -95 e la Roma a -104. Praticamente un campionato di vantaggio. È un modello imitabile? Tutto è imitabile, ci mancherebbe. È chiaro che per noi rappresenta un motivo d'orgoglio ma non ci dobbiamo fermare, dobbiamo guardare avanti ad obiettivi sempre più importanti. Mercato? Siamo a posto così. Di terzini abbiamo Alex Sandro, Asamoah e Mattiello, che sono tre elementi ottimi. Con il nuovo modulo siamo anche in esubero».