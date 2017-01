TORINO - Conte si mette in mezzo tra Kolasinac e la Juve. Secondo l'Evening Standard, il Chelsea sta provando ad anticipare Marotta. La Juve infatti è in trattativa per prendere il terzino a zero euro questa estate (il suo contratto in scadenza) mentre i Blues vorrebbero convincere lo Schalke a cederlo subito. I tedeschi hanno dichiarato più volte di volerlo tenere, ma a Londra sono convinti di essere in grado di far cambiare loro idea. Conte vorrebbe Kolasinac per sostituire Ivanovic, destinato allo Zenit.

«LA JUVE NON MOLLA PASTORE»