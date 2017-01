Hernanes rifiuta il Genoa. Juve e Bologna acquistano un giovane colombiano

TORINO - La Juve aveva aperto al Genoa per la cessione di Hernanes, ma il brasiliano non giocherà a Marassi. Il giocatore, infatti, ha detto di no al club di Preziosi. Rimane l'interesse del San Paolo.

LA JUVE UFFICIALIZZA ORSOLINI

ECCO VALENCIA - Intanto la Juve continua a investire sui giovani. Non solo quelli italiani, come Orsolini, ma anche quelli stranieri. Il Bologna ha tesserato infatti Juan Manuel Valencia, giocatore colombiano del Cortulua. L'acquisto è stato fatto in sinergia con i bianconeri, che così allungano la lista di giovani promesse più o meno direttamente controllate dal club.