Mercato estivo, colpo Juventus: "prenotato" Tolisso

TORINO - Come ripete spesso l’ad Beppe Marotta, «non è semplice rinforzare una rosa competitiva come quella della Juventus». Ma la dirigenza sta già lavorando proprio a questo: colpi per l’estate nell’ottica di elevare il valore già alto dell’organico. C’è già un’intesa di massima con il Lione e il presidente Aulas per il passaggio di Corentin Tolisso in bianconero a giugno. Certo, nelle prossime settimane può succedere di tutto, ma nelle intenzioni della Juventus c’è l’idea di effettuare un’operazione importante a centrocampo. Per il francese il club bianconero può arrivare un’offerta da 40 milioni complessivi, bonus compresi. Più complicato arrivare a Marco Verratti del Psg, anche se il centrocampista azzurro sarà uno degli uomini più attesi della prossima sessione di mercato. E’ evidente come la mediana sia il reparto bianconero che necessita di maggiori ritocchi, ma molto dipenderà anche dalle scelte del club a livello tecnico.

LA JUVE UFFICIALIZZA ORSOLINI