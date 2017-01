Calciomercato Torino, sfida Skorupski-Viviano con parametri diversi

TORINO - Il Torino gioca d’anticipo sulla questione portieri perché, come scritto più volte, la questione potrebbe diventare incandescente tra qualche mese, quando la scadenza dei contratti di Hart e Padelli diventerà imminente, ovvero fine giugno. Preso Milinkovic-Savic, bisognerà capire se per Mihajlovic il gigante serbo è già pronto per giocarsela alla pari per un posto da titolare oppure no. In base a quella che sarà la riflessione finale dell’allenatore si punterà sul profilo ritenuto più complementare per individuare l’altro portiere.

SKORUPSKI - Al momento il Toro si è informato sia per il polacco Skorupski, in prestito all’Empoli ma di proprietà della Roma, sia per il doriano Viviano, che ha già avuto Mister Miha come tecnico proprio nella partentesi blucerchiata del serbo. Il primo ha 25 anni e ha già detto che punta a una sistemazione in cui poter giocare con continuità e grande ambizione, il secondo ha 31 primavere sulle spalle.