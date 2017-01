Calciomercato Torino, le altre piste: Poli, Grassi, Hetemaj e Giaccherini

TORINO - E così il Toro ci prova anche per Giannelli Imbula e Zinedine Machach, dopo aver sfiorato Lucas Castro e sondato a più riprese Godfred Donsah e Tongo Doumbia. Tra questi quattro nomi può uscire il nome del centrocampista che il Torino cerca di aggiungere alla rosa di Sinisa Mihajlovic. Oggi è però l’ultimo giorno utile per chiudere le operazioni, e la stretta necessità, se cioè sfumassero tutti gli obiettivi sopra indicati, Cairo e Petrachi si potrebbero trovare nella condizione di dover imbastire trattative lampo per una tra le alternative.

NON SOLO CASTRO - Tra queste ultime va annoverato Emanuele Giaccherini. Ieri non si sono registrate particolari novità, in riferimento al centrocampista del Napoli in grado di muoversi sia da mezzala che da esterno alto.

