Calciomercato Juventus in uscita: Brescia su De Ceglie

TORINO - Paolo De Ceglie è in trattativa per trasferirsi dalla Juventus alla Brescia. Il laterale sinistro classe 1986, quindi trentenne, è cresciuto calcisticamente nella Juve, che ne detiene l'intera proprietà dal 2008, anche se nelle ultime stagioni il giocatore aostano è stato girato spesso in prestito, disputando pochissime gare in bianconero.

SERIE B - De Ceglie, che l'anno scorso era stato dato in prestito all'Olympique Marsiglia nell'ambito dell'operazione che aveva portato Lemina alla Juventus, è stato avvicinato anche ad un altro club di Serie B, ossia il Pisa di Gattuso.