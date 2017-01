Calciomercato al rush finale: irrompe Paratici, la Juventus c'è

MILANO - Il calciomercato sta entrando nel rush finale e la Juventus c'è. Nel tardo pomeriggio infatti è arrivato allo 'Starhotels Business Palace' di Milano anche il diesse Fabio Paratici per condurre in prima persona le ultime operazioni. Diverse le uscite da definire (Hernanes al San Paolo su tutte, poi c'è il Cagliari ha sondato Rolando Mandragora, il Pisa e il Brescia sognano invece De Ceglie), poi qualche colpo in prospettiva (si parla con il Pescara per il 19enne trequartista napoletano Del Sole) e infine occhi sempre vigili per un eventuale colpo 'last minute' qualora ne capitasse l'occasione al di là di quanto detto dall'ad Marotta che ha definito «chiuso il mercato invernale». Pare chiuso intanto il discorso Paredes, che dovrebbe restare alla Roma anche se dopo la trattativa Lille-Gerson saltata non si possono escludere clamorose sorprese dell'ultima ora.

