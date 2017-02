«Real Madrid, Morata verso il Chelsea: Zidane punta Dzeko»

TORINO - Edin Dzeko vola in testa alla classifica dei cannonieri della Serie A, con 17 reti, e gli occhi degli osservatori di mezzo mondo si spostano su di lui. Secondo quanto rivela l'edizione online di As, adesso sul bosniaco c'è il Real Madrid, alla ricerca di un attaccante di peso, anche per effetto dei possibili addii di Benzema e Morata, quest'ultimo destinato a vestire la maglia del Chelsea di Conte nell'ambito dell'operazione che riportetebbe a Madrid (ma sulla sponda Real, questa volta) il portiere belga Courtouis.

«MORATA ANDRA' AL CHELSEA»

Dzeko, dall'alto dei 24 gol messi a segno fra Coppa Italia, campionato ed Europa League, viene seguito con un certo interesse dalla 'Casa blanca'. L'acquisto del centravanti, inoltre, sarebbe gradito anche a Zinedine Zidane, che lo inserirebbe fra Cristiano Ronaldo e Bale, indiscussi esterni d'attacco dei 'Galacticos'. Il Real Madrid segue con interesse, e da tempo, anche un altro attaccante: Aubameyang, che gioca nel Borussia Dortmund.

IL REAL PENSA ANCHE AD AGUERO