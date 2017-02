«Juventus in pressing su Isco. Ma lui vuole la Premier»

TORINO - Con ogni probabilità lascerà il Real Madrid nella finestra estiva, lo ha fatto capire lui stesso giusto qualche giorno fa: «Sono tranquillo, ma la carriera di un calciatore è breve. Ciò che mi preoccupa è giocare. Prenderò una decisione entro la fine della stagione, c’è il mio futuro in ballo». Isco - contratto in scadenza nel 2018 - potrebbe quindi salutare la Liga perché la capitale spagnola non lo ha mai visto protagonista e di certo non per sua scelta: penalizzato dal modulo e dal trio Casemiro-Kroos-Modric.

Uno dei club più interessati al suo cartellino – scrive Marca – è il Manchester City di Pep Guardiola, che negli anni passati sotto la guida di Pellegrini stava quasi per acquistarlo. I Citizens appaiono in vantaggio, ma non sono l’unica società interessata al trequartista che preferisce la Premier per questioni sportive ed economiche. Ci sono anche Juventus (non è un mistero, il pressing è continuo), Barcellona e Chelsea.

TUTTO SULLA JUVENTUS