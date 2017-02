La vicenda stadio blocca i rinnovi Roma: Manolas verso l’Inter

ROMA - Tutto fermo. Impantanata nella vicenda-stadio che rischia di mandare in scena nelle prossime ore un clamoroso dietrofront da parte della giunta Raggi, il tema-rinnovi in casa-Roma passa perlomeno in secondo piano.

Anche perché il monito lanciato da Pallotta ieri sera dal sito Twitter del club - «Se non ci saranno risultati pesantemente positivi dall'incontro di venerdì, sarebbe catastrofico per la Roma (...)» - apre scenari che sino a poco tempo fa non venivano nemmeno contemplati. Una situazione che inevitabilmente potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla squadra. Cercando di spostare l'attenzione solamente sui contratti, sono diversi i calciatori che da quest'estate stanno discutendo con il club e vedono le loro situazioni ancora in stand-by. In primis Nainggolan e Manolas. Ma se il belga sembra deciso comunque a rimanere nella capitale, stessa cosa non si può dire del difensore.

