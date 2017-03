Calciomercato, dalla Spagna: «La Juventus punta forte su Mascherano»

BARCELLONA (SPAGNA) - La Juventus punta forte su Javier Mascherano. Secondo la rivista spagnola Don Balon, il club di Torino starebbe pensando ad un rinforzo a centrocampo. Se per Verratti si fa sempre più difficile, per il centrocampista del Barcellona potrebbe aprirsi una possibilità. In Spagna mettono in dubbio la voglia dell'argentino di continuare a vestire la maglia blaugrana e proprio per questo la Vecchia Signora è vigile sulla situazione. Poi, c'è un'altra questione: sempre secondo Don Balon, il club spagnolo ha bisogno di alleggerire il suo monte ingaggi e di portare nuovi volti alla corte del successore di Luis Enrique (a fine stagione lascerà il club).

