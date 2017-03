Barcellona, Rakitic rinnova fino al 2021: clausola a 125 milioni

I termini economici dell'accordo non sono stati resi noti twitta

TORINO - Il centrocampista croato Ivan Rakitic ha rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2021. I termini economici dell'accordo non sono stati resi noti, la clausola rescissoria è stata fissata a 125 milioni di euro. Il 29enne giocatore, che fa anche parte della nazionale croata, ha segnato 23 gol nella passata stagione ed è stato fra i protagonisti martedì sera della storica rimonta del Barça in Champions, che dopo il 4-0 subito a Parigi dal Psg è riuscito a passare il turno battendo i rivali 6-1 in casa.

