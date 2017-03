Calciomercato, dalla Spagna: «Atletico Madrid su Berardi e Conti»

TORINO - Se la Juventus continua a flirtare con Domenico Berardi, fantasista del Sassuolo ormai da tempo in orbita bianconera, in estate non ci sarà da respingere solo l'assalto dell'Inter. Già, perché come rivela dalla Spagna l'edizione online del 'Mundo Deportivo', sul 22enne talento calabrese ha messo gli occhi l'Atletico Madrid che con i neroverdi emiliani «ha stabilito ottimi rapporti in occasione della trattativa per l'acquisto di Sime Vrsaljko». Sempre il giornale catalano rivela poi come i 'colchoneros' abbiano «visionato anche Andrea Conti», 23enne terzino destro dell'Atalanta.

LE PROMESSE AZZURRE A COVERCIANO PER UNO STAGE CON IL CT VENTURA (FOTO)