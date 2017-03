La Juventus punta ai giovani. Dal Portogallo: «Nel radar Pedro Amador»

TORINO - La Juventus continua incessantemente a studiare soluzioni per il calciomercato, sopratutto sui giovani, e il nome nuovo sarebbe Pedro Amador del Belenenses. A scriverlo, in Portogallo, è la testata sportiva A Bola, che parla dell'interessamento della Juve per il giovane talento portoghese. Pedro Amador è un terzino sinistro da poco maggiorenne, essendo nato il 18 dicembre 1998.

GIOVANI - Il 18enne laterale della squadra giovanile del Belenenses, di cui è titolare fisso, è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, di cui ha fatto tutta la trafila, prima di passare nell'Under 17 e poi Under 19 della Sacavenense. Su Pedro Amador, stando a quanto riporta A Bola, si starebbe muovendo anche il Benfica.