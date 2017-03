Calciomercato, dalla Spagna: «Barcellona, l'obiettivo è Verratti»

TORINO - Marco Verratti sarà il grande colpo estivo del Barcellona. Ne è convinto il Mundo Deportivo che apre il giornale con l'immagine del centrocampista italiano, sempre più in rotta con il Psg. Il 24enne centrocampista abruzzese - in guerra con la stampa spagnola per la sua presunta nottata in discoteca prima della sfida persa malamente con il Barça in Champions - è seguito anche da Inter e Juventus. Verratti avrebbe dato mandato al suo agente Donato Di Campli di ascoltare le offerte provenienti da altri club e in particolare dal Barcellona visto che, oltre al sogno di giocare al Cam Nou, il giocatore avrebbe sempre avuto come suoi idoli Xavi e Iniesta. L'operazione è tutt'altro che semplice visto che il centrocampista ha un contratto fino al 2021. Sul giocatore, secondo il Mundo Deportivo, ci sarebbero oltre alle italiane, anche il Manchester United, il Chelsea e il Real Madrid. Il rischio (che ormai è quasi una certezza) è quello di veder partire un'asta a peso d'oro che andrebbe ben oltre il valore del giocatore, stimato in circa 70 milioni di euro.

Verratti affranto: «Mi vergogno». Ora può lasciare il Psg?

IL PSG NON MOLLA IL GIOCATORE - A complicare ancora di più la trattativa sarebbe la ferma volontà del presidente del Psg Nasser Al Khalaifi di tenere a Parigi il suo gioiellino e di costrire attorno a lui la squadra che verrà. Il ds Patrick Kluivert avrebbe già garantito allo stesso Verratti un Psg in grado di poter competere su tutti i fronti.