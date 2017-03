Calciomercato, dall'Inghilterra: «West Ham pronto a bussare alla porta della Juventus per Mandzukic»

TORINO - Forse non sarà appariscente né regala le perle di compagni più tecnici e celebrati come Gonzalo Higuain o Paulo Dybala, ma l'evoluzione di Mario Mandzukic nel 4-2-3-1 di Max Allegri non è passata inosservata all'estero facendone un elemento ancora più appetibile sul calciomercato di quando la Juventus lo prese nell'estate del 2015 dall'Atletico Madrid. Ecco così che il 30enne attaccante croato, come rivela l'edizione online dell''Express', è finito nel mirino del West Ham allenato dal suo connazionale Slaven Bilic? «nonostante il club londinese sia già di recente rimasto scottato dall'affare Zaza con i campioni d'Italia». Sempre secondo il giornale britannico il tecnico degli Hammers avrebbe individuato nell'ex Bayern Monaco «il partner ideale di Andy Carrol i cui problemi fisici non gli consentono di reggere da solo il reparto d'attacco per un'intera stagione». In attesa di capire cosa succederà in estate comunque, Allegri se lo tiene stretto e questa sera nel ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto lo schiererà titolare nel tridente di strelle alle spalle del bomber Higuain.

