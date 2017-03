«Lukaku: Chelsea favorito su Juventus, Manchester United e Real Madrid»

LONDRA (Inghilterra) - Romelu Lukaku non giocherà con l'Everton la prossima stagione; è molto probabile, invece, un suo ritorno al Chelsea, che è nettamente favorito rispetto a Juventus, Manchester United e Real Madrid, le tre big da sempre interessate agli sviluppi delle vicende di calciomercato dell'attaccante belga. A riportare la notizia sono tutte le principale testate sportive inglesi, che scrivono di un Lukaku fortemente intenzionato a rifiutare la proposta di rinnovo della squadra di Liverpool (130mila sterline a settimana), per giocarsi le sue chance in una formazione che disputa la Champions League.

BLUES - In quest'ottica, il club allenato da Antonio Conte resta il candidato principale, afferma in Inghilterra The Sun. Quello al Chelsea sarebbe infatti un ritorno per il centravanti del Belgio, che sente di avere degli "affari in sospeso" a Stamford Bridge: acquistato dai Blues nel 2011, Romelu venne ceduto ai Toffees di Goodison Park una prima volta in prestito nel 2013, e poi definitivamente nell'estate 2014 per una cifra di oltre 35 milioni di euro.

RAIOLA - Lukaku, che a 23 anni vanta già ben 79 gol in Premier League, è seguito da un procuratore molto noto in Italia e alla Juventus, quel Mino Raiola (già agente di Paul Pogba) che poche settimane fa si era detto sicuro che il suo assistito avrebbe firmato "un nuovo contratto con l'Everton al 99,99%".

