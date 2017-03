Calciomercato, dal Brasile: «Su Lyanco derby Juventus-Torino»

TORINO - In Brasile sono siicuri: per Lyanco si potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato tra Juventus e Torino. A riportarlo è la testata Globoesporte.com, che parla di un ingresso prepotente del club di Urbano Cairo nelle trattative di mercato che ruotano attorno al forte difensore del San Paolo, per il quale, come noto, la Juve si era già mossa a inizio 2017, non riuscendo però a chiudere in tempo, nell'arco della sessione invernale di calciomercato, l'acquisto del brasiliano, che sarebbe stato girato in prestito al Sassuolo (un'altra possibile meta temporanea per Lyanco, in caso di futuro bianconero, potrebbe essere il Bologna).

ATLETICO - A confermare a Globo Esporte l'interesse del Toro per il difensore è lo stesso presidente del San Paolo, Carlos Augusto de Barros e Silva, che ha parlato anche di altre tre club europei attratti dal talento 20enne della difesa, non specificando però quali siano (uno dovrebbe essere l'Atletico Madrid). Il dirigente paulista ha raccontato di una manifestazione iniziale d'interesse da parte del Torino, a cui però non sono ancora seguiti sviluppi concreti.