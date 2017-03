Tolisso alla Juventus? Deschamps: «Buona idea, è un giocatore completo»

1 di 2 Successiva

TORINO - L’ad bianconero Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici ci stanno lavorando da oltre un anno: Corentin Tolisso, centrocampista del Lione, è un obiettivo sensibile per la Juventus che verrà. A gennaio non è stato possibile prenderlo, anche per le resistenze del presidente Jean-Michel Aulas. A giugno, ci sarà l’offerta “pesante”. E un primo assist per l’operazione arriva dal ct francese Didier Deschamps che per la prima volta lo convoca in Nazionale per la gara di qualificazione al Mondiale 2018 contro il Lussemburgo e l’amichevole contro la Spagna (25 e 28 marzo).

