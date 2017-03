Calciomercato: «C'è anche la Juventus sul nuovo Neymar»

In Spagna e in Brasile: «I campioni d'Italia in corsa con City, Arsenal e Psg per Vinicius junior», capocannoniere e miglior giocatore del 'Sudamericano Sub-17' twitta

TORINO - Non solo Rodrigo Bentancur e Lyanco per la Juventus, che guarda al Sudamerica a caccia della 'meglio gioventù'. Bruciata la concorrenza di Arsenal e City per il 19enne centrocampista del Boca Juniors (reduce dal trionfo al Mondiale Under 20 con l'Uruguay) e in corsa anche per il 20enne difensore del San Paolo che piace anche al Torino, i campioni d'Italia avrebbero messo gli occhi anche su un altro brasiliano che in Patria è già considerato il 'nuovo Neymar'. Si tratta di Vinicius Junior, 16enne attaccante del Flamengo che - secondo gli spagnoli di 'As' e i brasiliani di 'extra.globo.com' - sarebbe finito nel mirino proprio della Juventus oltre che del Manchester City, dell'Arsenal e del Paris Saint-Germain. E nelle ultime ore - secondo i britannici 'Metro' e 'Daily Star' - sarebbero entrati in corsa anche il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester United di José Mourinho pronti dunque a duellare di nuovo dopo la 'quasi rissa' nel match di Fa Cup vinto di recente dai 'Blues'. L'attaccante classe 2000 ha trascinato con 7 gol il Brasile nel 'Sudamericano Sub 17' vinto in Cile, al termine del quale è stato eletto miglior calciatore. Le sue prestazioni hanno così scatenato l'interesse dei grandi club europei e il Flamengo proverà così a prolungargli il contratto, per poi lanciare un'asta in cui spera di incassare più dei 30 milioni previsti dall'attuale clausola rescissoria.

