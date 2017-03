Calciomercato, il consiglio di James: «Hart, lascia il Torino e vai alla Juventus»

TORINO - Forse David James non ha ben chiaro cosa sia il derby della Mole, tanto che ha dato un consiglio decisamente inaspettato a Joe Hart, portiere del Manchester City attualmente in prestito al Torino: «Fossi al suo posto per il futuro penserei alla Juventus - ha detto l'ex portiere dei 'citizens' e dell'Inghilterra ai microfoni di 'Talksport ' -. Giocando lì avrebbe anche più facilità ad essere chiamato in Nazionale ed essere titolare. Al momento per lui è dura rientrare in Premier League, i top club hanno tutti ottimi portieri. Sta facendo abbastanza bene al Torino ma ha qualità per ambire a qualcosa di meglio. Credo che Hart debba stare in un top team estero, come la Juve appunto». Il numero uno del Toro al momento è in ritiro con l'Inghilterra in preparazione della sfida contro la Lituania in programma domenica e valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2018.

