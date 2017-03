Calciomercato, Camoranesi: «Sanchez, vai alla Juventus!»

TORINO - «Mi auguro che il prossimo anno Alexis Sanchez diventi juventino. Dribbling, velocità e gol. Speriamo». La sponsorizzazione arriva direttamente dall’ex Mauro Camoranesi, in bianconero dal 2002 al 2010. L’allenatore, dimessosi a gennaio dai Cafetaleros de Tapachula, lancia un assist a Marotta e Paratici. E non è la prima volta. Già nell’estate dello scorso anno si era espresso sulla questione: «Alla Juve potrebbe fare molto bene – aveva dichiarato in un’intervista ad ‘As’ -. Conosce il calcio italiano e non avrebbe problemi di ambientamento. E poi a Torino potrebbe vincere qualche titolo. All’Arsenal, con tutto il rispetto, è difficile che vinca la Premier».

