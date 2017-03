Calciomercato Juventus: «Il Barcellona vuole Dybala, Marotta chiede 120 milioni. Ecco le contropartite»

Il piano del club spagnolo per portare al Camp Nou la Joya. Per il Mundo Deportivo nell'affare potrebbero rientrare anche Mascherano, Rakitic e André Gomes twitta

BARCELLONA (SPAGNA) – L’obiettivo del Barcellona è sempre lui, Paulo Dybala. L’argentino della Juventus, secondo il Mundo Deportivo, potrebbe essere il colpo stellare della prossima stagione. La Joya avrebbe già deciso di lasciare il club e Messi vedrebbe di buon occhio il suo arrivo al Camp Nou.

COLPO ANNUNCIATO - Secondo il giornale spagnolo, se Neymar avesse deciso di lasciare Barcellona la scorsa finestra estiva di mercato dando retta alle sirene di Premier League e Psg, Dybala sarebbe potuto approdare in blaugrna già la passata stagione. Così non è stato e la Joya avrebbe potuto accordarsi con il Real Madrid, ma l'intervento del Barça che gli avrebbe promesso una maglia da titolare dopo un anno avrebbe fatto cambiare idea.

CLAUSOLA NEL CONTRATTO? - La Juventus, come un anno fa, non vorrebbe lasciar partire il suo gioiellino, ma, come nel caso di Pogba, sarà decisiva la volontà del giocatore. Stando al Mundo, Braida avrebbe provato a trattare Dybala, ma Marotta avrebbe chiesto 120 milioni di euro, una cifra esagerata anche per le casse del Barcellona. Per questo motivo Dybala nel nuovo contratto con i bianconeri vorrebbe inserire una clausola che stabilisca un prezzo fisso per la sua cessione all'estero.

LE CONTROPARTITE - Oltre all'ingente richiesta in denaro la Juventus potrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche di livello per lasciar partire Dybala. I giocatori più accreditati a vestire la maglia bianconera nell'eventualità che l'affare vada in porto sono Mascherano, Rakitic e André Gomes.