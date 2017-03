Calciomercato, dall'Inghilterra: «Su Yaya Touré derby Inter-Milan»

TORINO - Yaya Touré lascerà il Manchester City e per lui potrebbe profilarsi un derby di calciomercato Inter-Milan. A riportare la notizia delle due metà di Milano come possibile prossime destinazioni del centrocampista sono i giornali inglesi, principalmente The Sun, che ricorda tra l'altro come l'ivoriano sia stato già vicino a diventare giocatore interista per ben due volte nelle ultime stagioni, con in panchina l'ex tecnico Roberto Mancini. Il contratto di Yaya Touré col Manchester City scadrà a fine stagione; lui vorrebbe rinnovarlo, ma è probabile che il club allenato da Pep Guardiola lascerà il calciatore libero in estate.

ALTRI - Intanto Dimitri Seluk, agente del centrocampista, ha detto che ci sono almeno 5 club interessati al suo assistito, e tra questi c'è una sua ex squadra: il Monaco. Per ora la sola certezza, comunque, sembra che il centocampista 34enne della Costa d'Avorio saluterà l'Etihad Stadium a fine campionato per raggiungere una nuova società (probabilmente una tra Inter e Milan), in cui guadagnerà molto meno di quanto è ora il suo stipendio al Manchester City, ossia l'equivalente di oltre 260mila euro a settimana.

