Calciomercato Juventus: «Il Real Madrid molla Dybala e punta tutto su Hazard»

MADRID - Con le elezioni, alle porte Florentino Perez è pronto a calare uno dei suoi assi 'galacticos' per restare al governo della 'Casa Blanca' e i tifosi della Juventus hanno temuto, visto che nel mirino c'era Paylo Dybala.(ora impegnato nell'Argentina, con cui è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio del match contro la Sampdoria) Un obiettivo però superato per il Real Madrid, che come spiega 'Marca' è pronto a lanciarsi all'assalto di Eden Hazard. Il 26enne fantasista belga del Chelsea sarebbe stato scelto come rinforzo ideale dal tecnico Zinedine Zidane, che secondo il quotidiano spagnolo lo avrebbe espressamente chiesto al suo presidente. Una notizia che trova conferma anche in Inghilterra, dove il 'Sun' scrive che sarebbero addirittura già stati avviati i contatti tra il club madrileno e l'agente di Hazard. L'allenatore francese del Real Madrid suggerì alla società di acquistare Hazard già nel 2012, prima che si trasferisse al Chelsea, ma la dirigenza preferì portare al 'Bernabeu' il centrocampista croato Modric. A far spazio al belga nella rosa di Zidane dovrebbero essere il colombiano James Rodriguez e il centravanti Alvaro Morata - ex Juventus ora nel mirino del Chelsea di Antonio Conte che potrebbe chiederlo come eventuale contropartita - entrambi in uscita.

