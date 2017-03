Milan, maternità e closing: Barbara Berlusconi si è divisa

MILANO - Se Adriano Galliani ha dovuto fare i conti con tre finestre di mercato nelle quali ha dovuto chiudere il bilancio in parità, anche l'area commerciale presieduta da Barbara Berlusconi ha avuto una fase di paralisi quasi totale. Lady B, che negli ultimi mesi è diventata nuovamente mamma, ha dovuto rimodulare il suo lavoro adattandolo al regime di "stand-still", ovvero l'impossibilità di sottoscrivere determinate tipologie di contratti di sponsorizzazione, anche se qualche eccezione c'è stata come l'accordo sottoscritto con Diesel. Ma Barbara come ha vissuto questa fase di vendita del Milan? Personalmente non ha mai conosciuto Yonghong Li, ma ha fin da subito collaborato con Marco Fassone, futuro ad del club, nel fornirgli tutti i documenti e le informazioni necessari sull'area di sua competenza. Tra i due, è giusto sottolinearlo, c'è un rapporto di grande stima e collaborazione. (...)

