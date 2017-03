Calciomercato Inter, sprint Darmian-Zappacosta per il ruolo di terzino destro

MILANO - In difesa l'Inter si rinforzerà dunque con due-tre big internazionali, ma non dimentica la linea italiana intrapresa negli ultimi dodici mesi. Sul taccuino del ds Ausilio rimangono i nomi di giocatori italiani, molti dei quali giovani. L'Inter che oggi ha quattro convocati nella nazionale di Ventura, segue da vicino altri due azzurri che potrebbero rappresentare il colpo in più per la difesa della prossima stagione, qualora lasciassero Appiano Gentile sia Santon che Nagatomo. A quel punto, anche con l'ingresso di Ricardo Rodriguez, il club potrebbe pensare a un terzino (destro) in più rimanendo i soli D'Ambrosio e Ansaldi. (...)

