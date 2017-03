Calciomercato, Fiorentina a caccia dell’allenatore: Di Francesco, Semplici o Pioli

FIRENZE - La Fiorentina cerca il quinto risultato utile consecutivo, dopo due pareggi e due successi. E non c'e dubbio che questa volta serviranno soltanto i tre punti contro il Bologna per continuare la difficile rincorsa al sesto posto. Magari facendo affidamento nuovamente su Kalinic che nelle ultime due gare ha regalato sei punti in extremis: al 92' contro il Cagliari e al 90' a Crotone. Ieri sono ripresi gli allenamenti al centro sportivo e Sousa ha iniziato a lavorare sulla difesa per cercare il modo migliore per sostituire Gonzalo squalificato. C'è la rincorsa all'Europa ma soprattutto al nuovo allenatore. Il rapporto con Sousa terminerà definitivamente ad aprile quando scadrà anche il termine ultime per esercitare l'opzione sul rinnovo. Pura formalità visto che il portoghese ha già da tempo la valigia in mano. Ma è pur sempre una data-chiave perché permetterà alle due parti di guardarsi intorno. Per il tecnico potrebbe esserci il Borussia Dortmund, club in cui ha lasciato un ottimo ricordo per avere conquistato la Champions League del 1997. Certo le strade saranno unite fino al 28 maggio, ultima giornata di campionato ma con lo sguardo rivolto al futuro. (...)

