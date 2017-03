Napoli-Juventus si sposta sul calciomercato: «Testa a testa per Tadic»

In Inghilterra rivelano l'interesse dei due club per il fantasista serbo del Southampton, valutato 15 milioni e destinato a partire in estate twitta

TORINO - In attesa della doppia sfida di campionato e Coppa Italia al San Paolo, il duello tra Juventus e Napoli si sposta sul calciomercato. Questo almeno secondo quanto riporta in Inghilterra il 'Daily Star', che spiega come sia partito il «testa a testa tra i due iganti italiani per Tadic del Southampton». Il tabloid britannico aggiunge che il «fantasista serbo, 11 presenze da quando è approdato ai 'Saints' nel 2014 dagli olandesi del Twente, dovrebbe partire in estate e ha una valutazione di 15 milioni di euro». E chi sa che qualche osservatore delle due società non sia andato a visionarlo nel recente match di qualificazione ai mondiali vinto per 3-1 dalla Serbia in Georgia in cui Tadic è anche andato a segno su rigore pareggiando il momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

JUVENTUS, ECCO COME SARA' LA SECONDA MAGLIA CON IL NUOVO LOGO (FOTO)