Dall'Inghilterra: «Isco, è sfida a tre: Chelsea, Juventus e Tottenham»

LONDRA (INGHILTERRA) - Isco e il Real Madrid sembravano a un passo dal rinnovo, ma, nonostante le ottime prestazioni delle ultime partite, Zinedine Zidane non sarebbe più così sicuro di volerlo tenere. Le Merengues potrebbero decidere di fare cassa per arrivare a obiettivi più prestigiosi e l'ex fantasista del Malaga servirebbe proprio a questo scopo. In Inghilterra Francisco Alarcon ha molte spasimanti e, come riporta il "Sun", anche in Italia. Secondo il tabloid britannico, Chelsea e Tottenham sarebbero pronte a a offrirgli un contratto da quasi 9 milioni di euro a stagione, cifre superiori anche a quelle paventate per un eventuale prolungamento con il Real. Una soglia invalicabile per la Juventus che, comunque, rimane alla finestra. Lo spagnolo sa bene di avere l'apprezzamento di molti allenatori in giro per l'Europa e, secondo Diario Gol, starebbe cercando di monetizzare. La Premier League è il campionato delle grandi cifre, Chelsea e Tottenham sono quindi in vantaggio, ma i bianconeri hanno un canale preferenziale con il Real Madrid, come insegna l'operazione Morata.

REAL MADRID-DELE ALLI - L'approdo di Dele Alli al Real Madrid confermerebbero le voci di una partenza di Isco. Secondo il "Daily Star", infatti, Le Merengues avrebbero puntato il centrocampista inglese del Tottenham. Alli è letteralmente esploso in questa stagione e alle prestazioni da campione a tutto campo ha aggiunto anche un numero impressionante di gol, 14 in campionato più 3 tra Champions League e Europa League. Il Real è abituato a pagare forte quando si siede al tavolo degli Spurs, basta ricordare i 100 milioni per Bale; Isco diventerebbe così un'ottima pedina di scambio, o almeno utile per abbassare il prezzo.

