Calciomercato, il Barcellona snobba Dybala: «Abbiamo già i migliori»

BARCELLONA – Nel doppio confronto ai quarti di Champions League non c’è stata partita: Paulo Dybala ha annichilito Lionel Messi, Neymar e Luis Suarez soprattutto nel match di andata allo Stadium, vinto dalla Juventus per 3-0 sul Barcellona. Un risultato difeso poi alla perfezione nel secondo round al ‘Camp Nou’ chiuso sullo 0-0. Le prodezze della ‘Joya’ bianconera non hanno però impressionato più di tanto Robert Fernandez: «Dybala è un attaccante straordinario ma noi abbiamo già i tre migliori al mondo – ha detto il capo della segreteria tecnica ‘blaugrana’ ai microfoni della radio catalana ‘RAC1’ -. La Juventus? Sono convinto che se avessimo segnato un gol a Torino, staremmo parlando di tutt'altro risultato nei quarti di finale». Se l'attaccante argentino non è nel mirino del Barcellona, Fernandez conferma però che «se avremo bisogno di qualche giocatore, lo acquisteremo. Ci serve per esempio un laterale destro. Prima di tutto però voglio che l'avventura al Barcellona di Luis Enrique finisca nel migliore dei modi, deve andarsene da campione. Stiamo lavorando intanto per il suo successore, abbiamo già una lista di nomi. Il futuro di Messi e Iniesta? Rinnoveranno entrambi».

