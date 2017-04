Dalla Spagna confermano: «La Juventus rivuole Morata»

TORINO - In Spagna confermano: la Juventus rivuole Alvaro Morata. Secondo As, che cita fonti vicine al giocatore, il futuro dell'attaccante è lontano dal Real Madrid. Il giocatore ha tantissime proposte: dall'Inghilterra (Chelsea, Manchester United e Tottenham), dall'Italia (la Juve appunto e il Milan), dalla Germania (Borussia Dortmund) e anche dalla Cina. Secondo il giornale spagnolo la Premier League e il Chelsea in particolare, grazie alla presenza di Conte, sono in pole position. Ma Morata conserva un bel ricordo anche di Mourinho. Quel che sembra sicuro è che non ha intenzione di rimanere in Spagna, è deluso dal trattamento ricevuto da Zidane e vuole giocare di più.

SOGNO JUVE, IL RITORNO DI MORATA