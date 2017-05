Calciomercato Atalanta, l'attaccante Cornelius a titolo definitivo

BERGAMO -E' ufficiale: tramite un comunicato l'Atalanta ha comunicato l'arrivo, a titolo definitivo dall'F.C. Copenaghen, dell'attaccante Andreas Cornelius, classe 1993. Questa la nota ufficiale dei nerazzurri: "Atalanta BC comunica di aver acquisito dall'F.C. Copenaghen, a titolo definitivo, il calciatore Andreas Cornelius che sarà a disposizione del Club a partire dalla stagione 2017/2018".

CALCIOMERCATO



CARRIERA - Nato a Copenaghen il 16 marzo 1993, Cornelius è cresciuto nel Copenaghen: ha debuttato nella Superligaen danese appena diciannovenne e alla sua seconda stagione è stato capace di realizzare 18 gol in campionato. Prestazioni che gli sono valse la chiamata del Cardiff in Premier League dove si è trasferito per sei mesi, tornando a gennaio al Copenaghen. Ha indossato le maglie delle varie Under danesi fino alla Nazionale maggiore con cui ha fatto il suo esordio nel settembre 2012; nel gennaio 2013 ha segnato i suoi primi gol con la Nazionale A: una tripletta al Canada nell'amichevole giocata negli Stati Uniti.

