Calciomercato Torino, dagli USA: «Primo contatto Manchester United-Belotti»

Red Devils pronti a fiondarsi sul Gallo: per Mourinho è l'attaccante ideale per sostituire Ibrahimovic

TORINO - Il primo contatto c'è stato, almeno secondo l'Espn. Champions o no, Mourinho sta già programmando la prossima stagione del suo Manchester United. Senza Ibrahimovic, il cui contratto sarebbe comunque scaduto il 30 giugno, lo Special One ha individuato in Andrea Belotti il sostituito ideale. Il Gallo, su cui pende la clausola da 100 milioni di euro per l'estero, è stato contattato. Così come il Torino e Urbano Cairo.

L'Espn, comunque, resta dell'idea che Griezmann (Atletico Madrid) sia l'obiettivo principale del mercato estivo, ma che il francese non sia l'unico colpo grosso che i Red Devils possano piazzare: con la probabile partenza di Rooney, destinazione Cina, e l'assenza di Ibra, a patto che rinnovi, Mou cerca il suo nuovo centravanti e il Gallo è proprio quello di cui ha bisogno.