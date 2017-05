Pjanic: «Roma? La Juventus è un'altra cosa»

TORINO - «Dopo cinque anni, era giunto il momento di cambiare». Così il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, torna parlare del suo passaggio, contestato, dalla Roma alla squadra di Torino. «Sono più maturo - dice il bosniaco al quotidiano francese L'Equipe -, ho più esperienza. Questa è la mia decima stagione: ho ventisette anni, ho iniziato a diciassette. Io sono un altro giocatore. Il mio gioco è più fisico, la mia tecnica è cambiata. Ho lasciato presto per l'Italia e l'esperienza di Roma è stata superlativa. È stata una progressione bella. In questa stagione ho fatto passi da gigante. Questo era il mio obiettivo quando sono venuto qui: diventare più forte per essere tra i migliori. Sono in questo club per giocare le partite più importanti, le sfide più difficili».