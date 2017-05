Calciomercato, Ferrero: «Schick conteso da Juve, Napoli e Roma»

GENOVA - E' Schick-mania. L'attaccante della Sampdoria fa gola alle big della Serie A con i suoi 11 gol realizzati nella prima stagione sul suolo italiano. L'ha confermato il presidente Ferrero, intervenuto durante la trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Crc: "Schick è un talento ed ha una clausola. C’è il Napoli che lo vuole e non solo: anche Juve e Roma lo vogliono, ma la Samp lo vuole tenere. De Laurentiis è grande e se mi chiama vuol dire che è interessato a Schick, ma vi assicuro che non è l’unico. Mi chiedo come mai solo Ferrero si è accorto di lui ed ha preso questo ragazzo. Gli ho dato fiducia e adesso me lo tengo stretto. Ha una clausola e vedremo cosa accadrà, ma è importante essere sereni".

