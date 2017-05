Calciomercato

MILANO - Il primo acquisto del Milan dell'era berlusconiana fu Dario Bonetti e, 31 anni più tardi, anche il Milan cinese potrebbe partire comprando un difensore centrale. Pare infatti che sia molto vicino l'accordo con il Villarreal per Mateo Musacchio e nelle ultime ore il nuovo ad rossonero, Marco Fassone, ha incontrato il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, tentando l'affondo giusto per Frank Kessié, uno dei centrocampisti rivelazione di questo campionato. Insomma iniziano a prendere forma le mosse di mercato del nuovo Milan, che vuole tornare in Europa League e ripartirà da Vincenzo Montella. "Sgombriamo per l'ennesima volta dal tavolo qualunque possibile dubbio sulla guida tecnica del club. Il mister ha stima totale e sono certo che lo percepisca", ha spiegato Fassone prima di pranzare con l'allenatore a Milanello, dove nel primo pomeriggio si è presentato anche David Han Li, il braccio destro del presidente Li Yonghong, tornato dopo un paio di settimane in Italia, per seguire da vicino un momento chiave, fra la sfida di domenica con la Roma e il decollo del mercato.

Secondo indiscrezioni il Milan riceverà dalla Rossoneri Lux, la società veicolo di Li, un prestito soci con interessi al 7,7%. Inoltre incasserà la seconda parte del prestito garantito da Elliott emettendo due bond da 73 e 55 milioni di euro sottoscritti dall'hedge fund statunitense: il primo servirà a coprire debiti con le banche, il secondo finirà nel budget da 100-150 milioni di euro previsto per il mercato, finanziato anche attraverso alcune cessioni, fra cui probabilmente quella di Bacca.