Inter, non solo Arda Turan: notte di trattative per Nainggolan e Mendy

MILANO - E' stata una notte ricca di chiacchiere quella di Piero Ausilio a Montecarlo. Il ds nerazzurro, infatti, non ha visto solo l'agente di Arda Turan, ma molti altri procuratori, alcuni dei quali gravitano intorno a obiettivi sensibili dell'Inter. Tutti a cena al ristorante Cipriani, dove Ausilio ha partecipato a una tavolata di 40 persone. Il dirigente era con Jorge Mendes, agente di Mourinho, ma anche di Falcao e Bernardo Silva del Monaco, esterno portoghese sul taccuino nerazzurro. Con loro anche il procuratore Fali Ramadani, che oltre a collaboratore con Bulut (Arda Turan), segue gli interessi di tanti giocatori dell'Inter come Jovetic (oggi in prestito al Siviglia), Handanovic e Perisic. Ausilio ha poi salutato Benjamin Mendy, terzino sinistro che Jardim non ha schierato contro la Juventus e che si trova già punsul taccuino di molte società europee, fra cui anche l'Inter che cinque anni fa, quando aveva 17 anni, fu vicino a firmare per il settore giovanile nerazzurro.

D'AMBROSIO: «CON LA JUVE NON C'E' TANTO GAP»

Ma durante la lunga serata Ausilio ha incrociato nel ristorante anche Alessandro Beltrami, procuratore di quel Radja Nainggolan su cui l'Inter sta tentando di lavorare sotto traccia da un paio di mesi: il belga sarebbe un grandissimo innesto, particolarmente gradito per esempio ad Antonio Conte. Ah già, da Cipriani c'era anche un altro noto agente, Federico Pastorello, molto vicino al tecnico del Chelsea: «Conte ai nerazzurri? Su questa vicenda preferisco non dire nulla, deve essere lui a decidere - ha spiegato a Sky senza chiudere la porta -. Ha ancora due anni di contratto col Chelsea e penso siano molto contenti di averlo tra loro».