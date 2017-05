Juventus, occhio: il City va all'assalto di Alex Sandro con oltre 50 milioni

Guardiola lo ha messo in cima alla sua lista dei desideri per rafforzare l'altro Manchester. La Juve al momento non rinnova il contratto in scadenza nel 2020 e non adegua lo stipendio twitta

TORINO - Alex Sandro ha messo la freccia: il ct Tite continua a negargli la maglia del Brasile, ma il terzino sinistro ha raggiunto il top nel ruolo. Lo ha dimostrato anche in Champions League, prima contro il Barcellona nei quarti e poi nella semifinale di andata contro il Monaco. In difesa è migliorato tantissimo (chiedere a Messi, per esempio), in attacco è un’ala aggiunta e dai suoi piedi partono cross invitanti. A 26 anni, l’ex Santos e Porto attraversa la piena maturità. E la Juventus di Max Allegri se lo gode fino infondo. Con un po’ di timore per le voci di mercato, invero. Il Manchester City ha pronti 50-60 milioni milioni per un’offerta ritenuta irrinunciabile da presentare ai dirigenti bianconeri. Pep Guardiola lo ha messo in cima alla sua lista per il salto di qualità dopo una prima stagione non entusiasmante in Premier. Lo stesso City due anni fa aveva l’accordo con l’entourage del giocatore per prelevarlo a parametro zero dal Porto. La Juve ha però anticipato la concorrenza sborsando una cifra importante (26 milioni), pur di averlo. Al momento, non c’è in ballo una blindatura e il contratto rimane quello sottoscritto fino al 2020, senza adeguamento. Il club inglese è intenzionato a offrirgli oltre 4 milioni l’anno. Adesso si aspetta la mossa della Juve, ma sarà dura resistere alle sirene del City.