Bentancur tra il Boca e i Mondiali. «Via libera la prossima settimana». Poi solo Juventus

Il talento uruguaiano, già acquistato dai bianconeri per oltre 9 milioni, vuole andare con l'Uruguay in Corea per provare a vincere il titolo Under 20

TORINO - Rodrigo Bentancur è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus e sta chiudendo la stagione con il Boca. E vuole raggiungere l’Uruguay che giocherà il Mondiale Under 20 in Corea del Sud (tra l’altro, è nel girone dell’Italia). Ma la querelle degli xeneizes con la Celeste è in atto e il club bianconero sta alla finestra, in attesa delle decisioni ufficiali. In merito, si è pronunciato l’allenatore Guillermo Barros Schelotto: «Ho bisogno che il ragazzo stia qui al cento per cento con la testa. Abbiamo parlato con la federazione uruguaiana, visto che Rodrigo vuole partecipare alla manifestazione. La prossima settimana definiremo tutto». Bentancur aspetta: «Sono nella lista e il ct mi ha chiamato, ma la decisione spetta al Boca che non è obbligato a lasciarmi andare». La Juve non fa pressioni, ovvio, ma preferirebbe che il giocatore - pagato oltre 9 milioni - non andasse per godersi un po’ di vacanza e poi essere arruolato per il ritiro estivo. Nel futuro potrebbe esserci anche un anno di prestito.