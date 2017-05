Calciomercato Torino, il consiglio di Cairo: «Belotti, rimani un altro anno con noi»

TORINO - Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima dela derby contro la Juve: «Superga è un momento speciale per noi, è un momento di ricordo e di raccoglimento nei confronti di una grande squadra. Quest’anno abbiamo fatto una buona stagione: magari non quella che volevamo fare, ma con un grande attacco, il settimo nella storia del Torino. Purtroppo abbiamo forse subìto un po’ troppi gol, abbiamo forse fatto qualche pareggio di troppo: bastava veramente poco per poter magari lottare per l’Europa. Abbiamo cambiato molti giocatori e la squadra è giovane, abbiamo seminato per il futuro. Vorremmo mantenere la squadra forte: con Belotti c’è una clausola per l’estero e se questa non venisse pagata in Italia non vorremmo venderlo. Io gli consiglierei di rimanere almeno un anno, per lui e per la Nazionale. Se c’è stata qualche telefonata per lui? Io ai numeri sconosciuti non rispondo».

